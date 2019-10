Gault Millau: Etablierte haben Mühe, Neueinsteiger trumpft auf

In der Jack’s Brasserie bestellt man Schnitzel. So auch am Montag, die meisten Gäste sassen vor dem legendären Gericht und schauten zufrieden aus. Die zahlreichen Serviceangestellten grüssten freundlich, arbeiteten schnell und tischten korrekt auf. Nichts war am Montagmittag von der harschen Kritik der Gastrotester des «Gault Millau» zur spüren, der gleichentags veröffentlicht wurde. Diese fanden keine lobenden Worte für das Restaurant des Hotels Schweizerhof.