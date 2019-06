Für eine Million Franken gibts doppelt so viel Platz für die Polizei

23 Quadratmeter – so viel Platz sollte es in einer modernen Polizeiwache gemäss Anforderungskatalog der Kantonspolizei Bern pro Mitarbeiter haben. In Ittigen sieht das aktuell aber überhaupt nicht so aus. Bis zu zehn Personen arbeiten auf der Wache neben dem Gemeindehaus, die ursprünglich für sechs Mitarbeiter ausgelegt worden war. Diese Mitarbeiter teilen sich rund 100 Quadratmeter. Es fehlt an Büroräumlichkeiten genauso wie an getrennten Garderoben für Frauen und Männer. Ausserdem muss die ganze Haustechnik erneuert werden.