Freisinnige geben Nause einen Korb

Ärger und Enttäuschung runterschlucken. Einmal schütteln. Wieder öffnen für neue Verhandlungen, neue Rechenspiele. Ungefähr so dürfte der gestrige Tag der Parteistrategen von FDP, SVP, CVP, BDP und EDU begonnen haben. Mit der Absage der Grünliberalen an ein breites Mitte-rechts-Bündnis war das Projekt Bürgerlich-Grün-Mitte (BGM) am Dienstagabend gestorben.