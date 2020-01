Fehlalarm in Schliern bei Köniz

In Schliern bei Köniz ist am Mittwoch kurz vor 17.40 Uhr eine Sirene losgegangen. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm, wie die Berner Kantonspolizei per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Die zuständigen Behörden klären ab, wieso es zur Alarmauslösung kam.