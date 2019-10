Das Haus an der Bernstrasse 29 in Ostermundigen sieht aus, als hätte es einen Ausschlag. Lange Zeit schenkten die Pendleraugen der Gebäudefassade wenig Aufmerksamkeit. Das änderte sich am Ostersonntag im Jahr 2015. Da hing ein Transparent vor einem Fenster, die Mitteilung: «Besetzt & belebt». Seither wechselte die Farbe der Fassade wie die Jahreszeiten.