«Fabrikool zurückholen jetzt»: Rund 150 Personen taten am Donnerstagabend erneut ihren Unmut über die Räumung des Fabrikool kund. Auf Fahrrädern radelten sie von der Mittelstrasse via Breitenrain, Bundesplatz und Bahnhof zur alten Schreinerei an der Fabrikstrasse. Diese war Mitte Mai geräumt worden. Gegen 20 Uhr löste sich die Demonstration im Länggassquartier friedlich auf. Bis auf Verkehrsbehinderungen war es zu keinen Zwischenfällen gekommen.