Extinction Rebellion tanzt sich durch Sonntagsverkauf

Rund 50 Aktivisten haben sich am Mittag in der Schifflaube im Berner Matte Quartier versammelt. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, startete die Gruppe um 13 Uhr ihren ersten Tanz unter der Nydeggbrücke - zum Song Stayin' Alive von den Bee Gees. Von dort aus gings weiter auf den Berner Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz. Dritte Station war der Kornhausplatz, ehe die Aktivisten ihre Tänze auch in Geschäften in der Marktgasse weiterführten. Nach Angaben des Reporters wurden sie im Manor nach einer Weile weggewiesen, während ihnen in der Migros via Lautsprecher für den Tanz sogar gedankt wurde.