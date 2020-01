EWB will Bümpliz mit Fernwärme beheizen

Die Klimadebatte hat die Frage aufgeworfen, wie die Häuser und Wohnungen in der Stadt Bern künftig beheizt werden. Die städtische Energieversorgerin EWB will dazu eine Lösung anbieten. Sie will plant, das Fernwärmenetz im Westen von Bern auszubauen. Das gesamte Projekt wird rund 150 Millionen Franken kosten.