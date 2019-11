Wie aus Pablopolar Eskimo wurde

Da gibt es etwa den Song «Töffli», der bildstark eine Kindheit in einem Berner Vorort beschreibt – mit dem Refrain «I han es Töffli, aber tanze chani nid». Das Lied ist musikalisch eine schlimmste Modern-Talking-Parodie und gerade deshalb so gut.

Es gibt auf dem Album aber nicht nur Klamauk und Parodie. Zwischen den Zeilen liegen viel Ernst und Schmerz verborgen. Die Lieder leben von klugen Beobachtungen. «So Geits O» zum Beispiel handelt von Menschen, die nicht ganz das tun in ihrem Leben, was sie eigentlich tun wollten: etwa die promovierte Jus-Studentin, die in der Badi jobbt. Oder Franco, der im Büro aus dem Fenster schaut und über den es heisst: «Lieber aus hie wär är tot». Aber eben: «So geits o. Wär zieht scho gärn Bilanz, wäge kognitiver Dissonanz.»