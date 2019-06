Ertrunkenes Mädchen war Gymnasiastin im Kirchenfeld

Grosse Trauer im Gymnasium Kirchenfeld. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule im Stadtberner Kirchenfeldquartier sind am Donnerstagmorgen darüber informiert worden, dass das Mädchen, das am Mittwoch in der Aare ertrunken ist, eine Mitschülerin von ihnen ist. Die 16-Jährige besuchte an der Schule das zweite Gymnasialjahr. Beim Rektorat des Gymnasiums wollte sich niemand zum Fall äussern.