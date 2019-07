Eröffnung des Bären verzögert sich

Im Frühling 2018 war der Weg wieder frei, die Behörden hatten die Einsprache als rechtlich völlig unbegründet abgewiesen. Die Baubewilligung traf ein, die Familie Lien konnte endlich mit der Renovation beginnen und stellte in Aussicht, ihr Restaurant samt angegliedertem Asia-Shop «irgendwann im Herbst» zu eröffnen.

«Wir sind froh, dass wir noch ein paar Monate am alten Ort bleiben können.»Vivian Lien hofft, dass sie im Winter endlich umziehen kann.

Als es so weit sein sollte, folgte jedoch die Korrektur: «Die Eröffnung des Ladenlokals und des Restaurants verzögert sich um einige Monate und wird voraussichtlich im Frühling 2019 stattfinden.» Jetzt ist Ende Juli – und beim Kreisel neben dem Schlossareal werden noch immer keine Dim-Sum, Thai-Currys und vietnamesische Rindssüppchen aufgetischt. Stattdessen ist die Baustelle seit Wochen verwaist. Was ist passiert?

Unstimmigkeiten beim Umbau

«Beim Umbau hat es Unstimmigkeiten unter den Beteiligten gegeben», sagt Vivian Lien. Ins Detail will sie nicht gehen. Mit den Bauarbeiten soll es Mitte August aber weitergehen.

Je länger sich die Restaurant-Eröffnung hinzieht, desto mehr Einnahmen fallen für die Liens weg. Beziffern liessen sich diese noch nicht, Fakt sei aber: «Für uns bedeuten die Verzögerungen Einbussen.» Zum finanziellen Druck kommt zudem ein zeitlicher: Seit 1993 führt die Familie Lien an der Könizstrasse im Liebefeld das asiatische Lebensmittelgeschäft A-Chau.

Dort muss sie gemäss Mietvertrag bis Ende Jahr, laut Verwaltung allerspätestens bis Ende Januar 2020 raus sein. Denn danach wird das Gebäude abgerissen und durch eine moderne Siedlung ersetzt.

Es wird Winter

Eigentlich hätte es die Familie gar nicht erst auf einen knappen Übergang ankommen lassen, sondern den Shop frühzeitig von der neuen Adresse aus weiterführen wollen. «Nun sind wir froh, dass wir noch ein paar Monate am alten Ort bleiben können», so Lien. Bis Umzug und Neueröffnung stattfinden können, werde es sicher November, vielleicht auch etwas später. Im Winter soll es jedenfalls endlich so weit sein. Das zumindest ist der Plan.