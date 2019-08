Er setzt auf die verrufene Substanz

Chlorothalonil. Ein Wort, das noch vor kurzem nur die Spezialisten aufhorchen liess, ist neuerdings in aller Munde. Das Pflanzenschutzmittel und seine Rückstände stehen nämlich im Verdacht, krebserregend zu sein. Das weckt Ängste, zumal nun auch noch bekannt geworden ist: In Seeländer und Oberaargauer Trinkwasserfassungen ist der Stoff in einer Konzentration nachgewiesen worden, die den neuen strengen Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter überschreitet.