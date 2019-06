Er liebt es, draussen anzupacken

«Ich kam in diesen drei Jahren wirklich jeden Tag gerne arbeiten. Und auch der Schulstoff war interessant.»Sven Prudon?Gartenbaulehrling

Schon als Kind war für den heute 19-Jährigen klar, wohin die berufliche Reise gehen sollte. Er wollte draussen in der Natur arbeiten, anpacken, gestalten und sich jeden Abend über sein Werk freuen können.

In einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen, setzte er im Alter von 10 Jahren den ersten Pflock für die berufliche Laufbahn: Er bot seine Hilfe bei der nahe gelegenen Baustelle an. Die Arbeiter hatten Freude am Eifer des Jungen und drückten ihm eine Schaufel in die Hand.

Bald ergatterte er sich ebenfalls einen Wochenendjob bei einem Bauern, hackte Holz, griff zur Heckenschere und zeigte, dass er bereits einige Kenntnis in der Natur hatte. Seine Eltern – Vater gelernter Florist, Mutter Zahntechnikerin – hatten Freude ob des Interesses des Jungen und liessen ihn gewähren.

Zuerst ein Aushilfsjob

Als die Firma Schmid aus Hindelbank in der Nachbargemeinde Urtenen-Schönbühl eine Gartenanlage erstellte, traf Sven Prudon direkt an seinem Wohnort auf den künftigen Arbeit­geber.

Der Schuljunge fragte, ob die Gartenbauer ihm einen Aushilfsjob hätten. Das hatten sie – und Sven Prudon arbeitete vierzehn Tage mit. Philipp Schmid, sein heutiger Patron, sah schon damals das Potenzial des Jungen: «Es ging ihm nicht ums Geld, er wollte gestalten, mit den Händen etwas erschaffen.» Bei den Bewerbungen für dieoffene Lehrstelle war die Sache schnell geregelt, die Wahl fiel auf Sven Prudon.

Grosses Vertrauen vom Chef

Nun ist der zielstrebige Mann bereits am Ende seiner Lehrzeit angekommen. «Ich kam in diesen drei Jahren wirklich jeden Tag gerne arbeiten», sagt er. Und auch der Schulstoff sei interessant gewesen.

Ein grosser Teil der Theorie ist der Pflanzenkunde gewidmet. Nicht nur die Namen der Gewächse muss man kennen. Auch, wie man sie schneidet, welchen Standort sie bevorzugen, wie sie ohne und oder mit Laub aussehen, muss gelernt sein.Dazu kommt das Wissen über die Bodenbeschaffenheit, die Technik bei den Bauarbeiten und die Gestaltung.