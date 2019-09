Entscheiden die Städte die Wahl in den Ständerat?

In der Ausmarchung um die 24 Berner Nationalratssitze zählt, welche Parteien ihre Wählerinnen und Wähler am besten mobilisieren können. Dabei spielen zwei bisher unterschätzte Faktoren eine Rolle, die dem rot-grünen Lager und den Frauen zugutekommen: die Stimmkraft der SP-Frauenliste und die überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung in Stadt und Agglomeration Bern.