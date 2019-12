Eine zweite Akademie für den Schweizer Handball

Jakub Szymanski trifft auf seinen früheren Verein

Es waren hektische Tage für Jakub Szymanski. Am letzten Mittwoch wurde er von GC Amicitia Zürich zum Spieler-Trainer ernannt, ab der nächsten Saison wird er sich voll dem Coaching widmen. Heute (19 Uhr) trifft Szymanski in seiner neuen Doppelfunktion auf seinen früheren Verein, den BSV Bern. «Ich freue mich sehr auf dieses Spiel», sagt er. «Und der Weg nach Gümligen ist erst noch kurz.» Der 36-jährige Tscheche wohnt in Zwieselberg oberhalb des Thunersees; die Fahrt nach Zürich legt er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück.

Gastgeschenke darf der frühere Berner Spielmacher in der letzten Runde vor Weihnachten aber nicht erwarten. Der BSV hat in dieser Saison schon zweimal gegen die schwächer eingestuften Zürcher verloren, beide Male nach schlechten Auswärtsleistungen. Das Heimteam steht so nach der Niederlage vom Tabellenletzten RTV Basel schon wieder unter einem gewissen Druck, um den Anschluss Richtung vorderes Mittelfeld nicht zu verlieren. (rpb)