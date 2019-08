Einatmen und abtauchen

Zwei Jahre ist es her, dass Corinne Geiser bei einem Tauchshop in Bern ein Inserat für einen Schnupperkurs im Apnoetauchen entdeckt hat. Sie versprach sich davon Sicherheit für ihr Hobby Gerätetauchen. Ein Defekt mit der Flasche kann schliesslich immer passieren. Die Fähigkeit für Plan B kann da nicht schaden.

«Total fasziniert» war Geiser nach dem Schnupperkurs. Denn sie stellte fest: Das Apnoetauchen ist viel mehr als eine nützliche Lebensversicherung beim Ge­rätetauchen. «Es ist ein gutes Mittel zum Runterfahren.» Dank dem Apnoetauchen fühle sie sich im Alltag viel entspannter. Etwa in ihrem Job als Juristin beim Rechtsdienst der Pensionskasse des Bundes.

Zweite Prüfung im Winter

Die Lockerheit ist auch das Resultat von Entspannungs-, Atem- und Yogaübungen, die jedem Tauchtraining vorangehen. Nachdem Geiser die Kleider gewechselt hat, stellt sie sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen in einen Halbkreis, ein Mann leitet die Gruppe an. Geiser zieht ihren Arm schräg über den Kopf, das öffnet die Zwischenrippenmuskulatur. Dann verschränkt sie ihre Hände hinter dem Rücken und zieht sie nach unten. So öffnet sich die Brustmuskulatur.

Solche Übungen praktiziert Corinne Geiser auch im Alltag. Oft am Morgen nach dem Aufstehen oder am Abend vor dem Einschlafen. Dazu macht sie mehrmals pro Woche Krafttraining in einem Fitnessstudio und geht joggen und Rad fahren. Diese Fitness nützt auch beim Apnoetauchen. Denn im Winter will sie ihre zweite Brevetprüfung ablegen: Eine Strecke von 70 Metern muss sie dazu mit einem Atemzug unter Wasser zurücklegen, während dreieinhalb Minuten im Wasser liegend die Luft anhalten und 30 Meter tief tauchen.

Tauchen und sichern

Der Leistungsgedanke ist an diesem Abend in Oberhofen weit weg. «Es geht mir um die Entspannung und die Freude an der Sache.» Corinne Geiser ergreift ihr Material und steigt in den 18 Grad warmen Thunersee. Sie schwimmt zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen etwa 20 Meter hinaus aufs offene Wasser. Dort installieren sie eine Boje. Ein an ihr befestigtes Seil wird zusammen mit einem Grundgewicht ins Wasser ge­lassen. Als Stoppmarke dient ein in der geplanten Maximaltiefe am Seil festgemachter Tennisball. Getaucht wird immer in Zweierteams.