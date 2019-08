Ein Touch Mahamaya

Und doch hat Taj mehr gemein mit dem Mahamaya als die süd- und nordindischen, die Grill- und Currygerichte, die künftig wie damals serviert werden. Geschäftsführer und Gastgeber Prasad Rajendra, der 2001 für eine Kochstelle in die Schweiz zog und einst in der Berner Markthalle im Way to India kochte, amtete im Mahamaya als Chefkoch. «Wir wollen Bern das Mahamaya zurückgeben», sagt der 45-Jährige und skizziert mit drei Wörtern, was dies für ihn bedeutet: «Qualität, günstig, schnell.»

Rajendra behält seine Stelle im Berner Kursaal, im Taj hat er deshalb Jaiwinder Singh als Chefkoch angestellt. Sein Sohn Basliyal Sachin, der derzeit die Ausbildung für das Wirtepatent absolviert, amtet als Restaurantleiter. «Nach 18 Jahren in verschiedenen Küchen fühle ich mich bereit für die Selbstständigkeit», sagt Rajendra. Öffnen will er in der Länggasse jeden Tag, samstags und sonntags nur am Abend.