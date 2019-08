Ein Spiel mit strengen Regeln

Der Veranstalter ruft Namen wie Red Bull, King Makers und Jung Tigers. Muskulöse Männer – offensichtlich die Kapitäne – melden sich. Ein 20-Rappen-Stück wird in die Luft geworfen, und der Gewinner kann wählen, ob seine Mannschaft zuerst schlägt oder wirft. Die Wankdorf-Allmend gehört an diesem Morgen den Cricketspielern.

Kleinere Teams als üblich

Teams aus der gesamten Schweiz, einige auch aus dem ­benachbarten Ausland, sind angereist. Erstmals wollen sie ihre Spielstärke in diesem Rahmen messen. Organisiert hat das Turnier der Cricketverein aus Bern. Waran Velauthapillai ist als OK-Präsident der Mann mit dem Durchblick. Inmitten der Sportler weiss er auf jede Frage eine Antwort.

Waran Velauthapillai ist OK-Präsident.

Was lange als Sport der reichen Kolonialherren gegolten habe, sei heute mit leicht abgeänderten Regeln eine Volkssportart geworden, erläutert er. Statt eines Elferteams kommen jetzt pro Mannschaft oft acht Leute zum Einsatz. «Hier in der Schweiz elf Männer für eine Mannschaft zu finden, ist etwas schwierig», gesteht der gebürtige Tamile. «Und die Frauen, die haben eher Interesse an Volley- oder Fussball.» Doch es gebe sie auch, die hervorragenden Cricketspielerinnen. In Sri Lanka sei vor einigen Jahren ein Umbruch im Denken erfolgt, und heute sei das Frauencricket akzeptiert.

An diesem Morgen sind die asiatischen Männer allerdings unter sich. Keine Frauen und keine Schweizer sind auf den Spielfeldern zu sehen. 22 Mannschaften treten gegeneinander an. Nebst Tamilen auch Singhalesen, Pakistaner und Afghanen. Streit gebe es selten, trotz der unterschiedlichen Ethnien, sagt Velauthapillai.

Die Cricketgruppe Bern existiere seit 23 Jahren, und man habe streng darauf geachtet, klare Regeln aufzustellen. Schimpfwörter und obszöne oder sonst anstössige Gesten werden nicht geduldet. «Spieler, die sich nicht daran halten, sperren wir sofort», so Velauthapillai. Doch die Flagge der Tamil-Tigers darf auf die Leibchen gedruckt werden, auch Namen wie Jung-Tigers werden geduldet.