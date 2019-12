Ein Schäferstündchen für die Schäfers

Viel Grau und ein rotes Element in Form eines Sofas: So gestaltet sich die Bühne (Fredi Stettler) im Stück «Frühherbst für Anfänger» des österreichischen Autors Manfred Schild. Das Theater Matte präsentiert die Beziehungskomödie in einer Dialektfassung. Christine Schäfer (Nicole D. Käser) und Paul Schäfer (Adrian Schmid) geben glaubwürdig ein Paar in der Midlife-Crisis ab.