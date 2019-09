Ein grosser Plan und ein paar Gadgets

Die Einwohner von Münsingen werden gefordert. Hier eine Auflage, da eine Mitwirkung, dort ein Anlass, an dem die Beteiligung der Bevölkerung erwünscht ist. Und immer geht es um das Thema Verkehr. Man kann leicht den Überblick verlieren. Dabei will der Gemeinderat genau das Gegenteil erreichen. Er will Orientierung bieten und gleichzeitig aufzeigen, dass die unterschiedlichen Bauteile schliesslich zu einem grossen Ganzen zusammengesetzt werden sollen: zur «umfassenden Verkehrslösung» Münsingen.