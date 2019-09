Wer an einen Förster denkt, stellt sich wohl nicht selten einen in Grün- und Brauntönen gekleideten Eigenbrötler im Wald vor, einen bärtigen Büezer, der Bäume fällt und Holz schichtet. Ein antiquiertes Bild. «Der heutige Förster ist ein Generalist», sagt Jürg Walder, Direktor des Bildungszentrums Wald (BZW) in Lyss. «Er ist Unternehmer, Waldbauer, Berater, Vermittler und Kommunikator in einem.»