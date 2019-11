Ein Aufruf zu mehr Bescheidenheit

Was für ein Signal! Mit über 60 Prozent Nein-Stimmen haben die Könizer die Steuererhöhung in erstaunlicher Deutlichkeit versenkt. Dabei haben Gemeinderat und Parlament während der letzten Jahre doch so hart um die Massnahme verhandelt – und sind sich am Ende einig geworden: Damit die klammen Gemeindefinanzen gesunden können, kamen sie diesen Sommer zum Schluss, führt kein Weg an einer Steuererhöhung vorbei.