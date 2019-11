Polizei hält Rojava-Velo-Demo auf Abstand vor türkischer Botschaft

Am Donnerstag um 18:00 Uhr versammelten sich rund 200 Personen auf dem Helvetiaplatz in Bern für die dritte Solidaritätsdemonstration für Rojava, der kurdischen Region in Nordsyrien. Auf Velos radelten die Demonstranten Richtung Innenstadt, fuhren via Markt- und Spitalgasse und Bahnhofbaldachin zur US-Botschaft. Von dort aus ging es weiter zur chilenischen Botschaft am Eigerplatz, wo sie den Kreisel blockierten. Die Schwarzenburgstrasse stand zwischenzeitlich komplett still.