Direktor des historischen Museums Bern tritt zurück

Der Direktor des historischen Museums Bern, Jakob Messerli, tritt Ende Juni 2020 zurück. Der 59-jährige Historiker begründet diesen Schritt mit dem Erreichen wichtiger Ziele und anstehenden neuen Etappen.

Dazu gehört etwa die Idee eines Museumsquartiers in Bern. Für dessen Planung und Realisierung ab 2020 will Messerli neuen Kräften Platz machen, wie es in einer Mitteilung des Museums vom Dienstag heisst. 2020 beginnt auch eine neue vierjährige Leistungsvertragsperiode.