Und die Schweiz? Wie stehts um unser Land, das morgen den 728. Geburtstag feiert? Womit sollten wir uns derzeit besonders beschäftigen?

Um unsere Nachbarn und die Europäische Union kommen wir nicht herum. Diese ist gerade daran, einen Staat nach neuer Ordnung aufzubauen. Seit Jahren ringt die Schweiz mit Brüssel um einen Rahmenvertrag, einen mehrheitsfähigen Plan hat unser Land aber immer noch nicht. Es gilt, beim Powerplay mit der EU kühlen Kopf zu bewahren. Wollen wir unsere Entscheidungsmacht tatsächlich aus der Hand geben und uns der europäischen Justiz unterwerfen? Den fehlenden Lohnschutz zulassen wie auch die Regeln der Unions­bürgerrechte, die uns zu teuren Sozialleistungen zwingen würden? Das kann nicht im Sinne unseres Landes sein. Es braucht Korrekturen beim Vertrag.

Ganz besonders kümmern muss uns aber die Frage, was die Schweiz tatsächlich zu­sammenhält. Wir reden keine gemeinsame Sprache, uns verbindet nicht dieselbe Religion. Was uns eint, ist der Glaube an die Selbstbestimmung, an die direkte Demo­kratie und an das Milizsystem. In unserem Land machen Bürgerinnen und Bürger den Staat, nicht umgekehrt. Wir leben vom Engagement der Bürger, nicht von Heldentaten im Bundesrat.

Rund 100'000 Frauen und Männer leisten in den 2212 Schweizer Gemeinden Milizarbeit. Das hat eine Schätzung des Politologen Markus Freitag ergeben, der an der Universität Bern lehrt. Der grösste Teil davon, rund 70'000 Bürgerinnen und Bürger, sitzen in lokalen Kommissionen, in Wahlbüros, in der Schulpflege, in Baukommissionen. Irgendwo auf dem Land, in Dörfern, in kleinen Städten. Tausende Milizpolitiker haben Einsitz in Gemeindeparlamenten oder in einer Exekutive.

Diese Menschen kümmern sich nebenberuflich, uneigennützig und in den allermeisten Fällen verlässlich und respektvoll um das, was vor unserer Haustür geregelt werden muss. Sie sind das Rückgrat unserer Demokratie und die wahren Heldinnen und Helden der Schweiz. Sie verdienen am 1. August einen Applaus.