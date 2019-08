Die Turnhallenfrage drängt sich auf

Ostermundigen wächst, die Schulhäuser in der Gemeinde sind voll – und werden in den nächsten Jahren noch viel voller. 13 neue Klassen – total 95 – sollen gemäss Prognosen in fünf Jahren in Ostermundigen unterrichtet werden.

Seit dieser Woche liegt der Schlussbericht einer externen Beratungsfirma vor, der aufzeigt, wie viel Platz für die zu erwartenden Schülerzahlen geschaffen werden muss und welche Varianten dafür infrage kommen. Die Zeit drängt, denn bereits für das nächste Schuljahr werden mehr Räume benötigt als aktuell vorhanden sind.