«Die Stadt stellt immer neue Forderungen»

Anton Gäumann, die Berner Stadtregierung hat Sie in einem Schreiben gebeten, rund um das Umbauprojekt für die Migros-Filiale Marktgasse «künftig anders zu kommunizieren». Die BZ hat dieses publik gemacht. Wieso gibt es diese Spannungen?

Ich finde es schon etwas speziell, wenn wir von der Stadtregierung einen Brief erhalten, und wenige Stunden später ruft uns ein Journalist an, der sich auf das Schreiben beruft. Nun zur inhaltlichen Frage: Die Marktgasse ist ein wichtiger Magnet in der Berner Innenstadt. Dort betreibt die Migros Aare einen wirtschaftlich gut aufgestellten Supermarkt. Die Migros-Klubschule ist im Jahr 2016 ausgezogen. Wir möchten dort nun ein zukunftsfähiges Konzept realisieren.