Die Region vor der Reitschule

«Platz_Frei» heisst das Projekt auf der Schützenmatte, man vermutet eine künstlerische Installation. In Tat und Wahrheit handelt es sich um einen Tatbeweis regionaler Bewusstseinserweiterung. Vor zwei Jahren hat der Verband offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern (Voja) in einer Untersuchung festgestellt, dass von den rund 19000 Jugendlichen in der Region Bern rund zehn Prozent einmal pro Wochenende nach Bern in den Ausgang fahren. Am liebsten «vor d Halle», wie die Schützenmatte im Slang der Jugendlichen ab ungefähr 13 Jahren heisst.