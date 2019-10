Ein Hoch auf die schöne Helene

Die Quittung

Auf dem Tisch: Nebst regionalen Produkten stehen auch Entenleber und Hummer oder Edles wie Wagyu und Angusbeef auf dem Menü.

Abgerechnet: Faire Preise für aufwendige und modern interpretierte Speisen.

Aufgefallen: Ob an der Bistrobar oder in der Showküche, ob Sushimaster, Barkeeper oder Kellner am Tisch – alle Mitglieder der Casino-Crew lassen sich gern beim Handwerk beobachten.

Abgefallen: Leert sich das Restaurant, spürt man am Fenster von unten einen leichten Durchzug.