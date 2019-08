Die Planung des Gaswerkareals stockt

Als Richtwert für den Preis des ganzen Areals, den die Stadt an EWB bezahlen muss und in dem Losinger-Marazzis Vorleistungen eingerechnet sein werden, nannte er damals 17 bis 30 Millionen. Ein weiterer Grund für die Verzögerung, den Aebersold anführt, hängt eng mit dem Kaufgeschäft zusammen: Was geschieht mit dem Vorkaufsrecht der Stadt, wenn das Volk den Kauf des Areals ablehnt? Dem Vernehmen nach hätte die Stadt diese Option verloren – liess nun aber juristisch regeln, dass das Vorkaufsrecht erhalten bliebe. Zudem galt es laut Aebersold auch Dienstbarkeiten zu bereinigen, welche die Stadt EWB für bestehende Leitungen und Anlagen auch nach dem Kauf zu gewähren hätte.

Bodensanierung blockiert

Schliesslich dürften zwei weitere Faktoren zur Verzögerung des Geschäfts beigetragen haben. Einerseits die Evaluation eines alternativen Standorts für den «Chessu» – zu wissen, dass dieser am heutigen Ort gesetzt ist, vereinfachte Verhandlungen und die weitere Planung. Andererseits konnte der Gemeinderat Anfang 2018 davon ausgehen, dass EWB bald darauf mit der Sanierung des belasteten Bodens beginnen würde – ein Auftrag des Kantons aus dem Jahr 2011, für den EWB einst 20 Millionen Franken eingestellt hatte, gegen dessen Realisierung aber Einsprachen hängig sind. Wer saniert, und wer ist während der Sanierung Grundeigentümer? Auch dies: Juristenfutter.

Gerade dieser letzte Aspekt könnte die Vermutung nahelegen, dass das Projekt Gaswerkareal auch weiterhin stocken und stottern wird. Doch wieder ­­widerspricht Finanzdirektor ­­Aebersold: Noch in der zweiten Jahreshälfte – wir stecken mittendrin – sollten Partizipationsveranstaltungen zur Areal- und Wohnstrategie stattfinden, sagt er. Und was das Kaufgeschäft angehe, sei sein Ziel «nun ganz klar: Gemeinderats- und Stadtratsentscheide noch dieses Jahr, die Abstimmung in der ersten Jahreshälfte 2020».