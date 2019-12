Die Klavierspieler vom Bahnhof

Gabriela Hasler, 18 Jahre alt, Elektronikerin in Ausbildung, sitzt an einem der wenigen Orte im Bahnhof Bern, an dem Sitzen offiziell erwünscht ist. Die SBB laden die Passanten ein, auf dem Hocker des Bahnhofsklaviers Platz zu nehmen und zu spielen, wonach immer ihnen ist. Man wolle ihnen mit dem Instrument «eine kleine Freude bereiten» wie es bei den SBB heisst.