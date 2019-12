Die junge Regisseurin mit dem antiken Stück

Während der Premiere wartete sie backstage, sie wollte nicht im Publikum sitzen. «Ich gehe immer so extrem mit», sagt Sophia Aurich am Tag danach. «Ich spreche sogar die Texte mit.» Die Regisseurin schickte Dramaturg Michael Gmaj in die Höhle des Löwen. Dahin, wo ein Stück erstmals an der Realität, dem Publikum, getestet wird. «Wenn man im Publikum sitzt, misst man den Erfolg oftmals am Lachen. Aber darum geht es in diesem Stück nicht, es geht um die Spannung, um die Konzentration.»