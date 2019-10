Die FDP verabschiedet sich vorzeitig

Biglen setzt am 24. November seinen Gemeinderat neu zusammen. Lediglich drei Bisherige streben eine Wiederwahl an. Sie zählen zu einem elfköpfigen Kandidatenfeld, das die sechs verbleibenden Sitze in der Exekutive unter sich ausmacht.

Ein Sitz ist bereits vergeben, und zwar der wichtigste. Guido Heiniger (BDP) war der einzige Kandidat für den Posten des Gemeindepräsidenten und steht deshalb seit Ende März als Nachfolger von Peter Habegger (FDP) fest.

Habegger erreicht die maximale Amtsdauer und kann deshalb nicht mehr antreten. Mit ihm verabschiedet sich auch die FDP: Der Freisinn nimmt nicht an den Wahlen teil. Gemäss Habegger, der als Präsident der Ortspartei amtet, liess sich «schlicht niemand finden».