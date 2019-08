Die Emotionen um das Mütterzentrum sind verflogen

Ende gut, alles gut – zumindest deutet alles darauf hin, dass ein zu Beginn hochemotionales Geschäft nun in aller Ruhe abgeschlossen wird. Morgen Dienstag entscheidet das Parlament in Muri, ob die Gemeinde von der Kirchgemeinde das überzählige Kirchgemeindehaus Melchenbühl übernimmt und so das benachbarte Schulareal arrondiert. Die Chancen für ein Ja stehen gut. Immerhin hat die Kirchgemeinde den Handel im Mai bereits abgesegnet. Und zwar einstimmig, wie den Unterlagen ans Parlament zu entnehmen ist.