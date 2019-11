Die Berner Klimabewegung plant ihre nächsten Aktionen

Die Klimawahl ist mit dem Grosserfolg der Grünen bei den eidgenössischen Wahlen Tatsache geworden. Für die Klimabewegung, welche die grüne Welle erst so richtig ins Rollen gebracht hatte, sind die Ergebnisse aber noch lange kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Auch in Bern nicht. «Wir machen so lange weiter, bis den Worten der Politiker auch Taten folgen», sagt Claire Descombes von der Regionalgruppe Bern.