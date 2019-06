Der Schiffsbauer

In Wirklichkeit ist die Cap San Marco ein Modellschiff und der Hafen das Schaufenster der Buchhandlung Sinwel im Berner Lorrainequartier. Schiffsbauer ist Hans Peter Wüthrich. Der gelernte Maschinenschlosser verbringt viel Zeit mit dem Fertigen solcher Modelle. Das ausgestellte 164 Zentimeter lange und 16 Kilo schwere Schiff hat er von Grund auf selber gebaut. Den Bauplan selber gezeichnet.

Details sind wichtig

Es sind nicht nur die nachgestellten Szenen vom Treiben im Hafen, die beeindrucken. Es sind auch die vielen Einzelheiten an der Cap San Marco, wieRettungsring, Feuerkasten, Schiffsglockeoder Seile und Taue, auf dem Deck aufgerollt und aufgehängt, sowie LED-Lämpchen, die aussen am Schiff oder durch Fensterscheiben leuchten.

Der neunundsechzigjährige Modellbauer kennt sich mit der Seefahrt bestens aus. Als junger Maschinenschlosser arbeitete er auf einem Transportschiff. Bereiste das Mittelmeer und den Atlantik, bis er während eines Aufenthalts zu Hause seine Frau Doris kennen lernte.

Sie gründeten eine Familie und leben seither in Bern. Für seine Frau hat er sein erstes Modellschiff gefertigt, ein Baukasten. Das war vor 40 Jahren. Ein weiterer Baukasten folgte, der niederländische Hochseeschlepper Zwarte Zee. Dann wagte sich Wüthrich an sein erstes von Grund auf selber gefertigtes Schiff, den finnischen Eisbrecher Voima.

Er wollte frei sein in der Gestaltung seiner Modelle. «Für mich sind Details sehr wichtig, damit hauche ich meinen Modellschiffen Leben ein», sagt Wüthrich. Beim Werken schippert er in Gedanken zurück in seine Zeit als Seemann. Viele Bilder sind noch in seinem Kopf.