Der lange Kampf um den Fussballplatz

Seit Jahrzehnten kämpft der Verein, der noch nie einen eigenen Fussballplatz hatte, um eine bessere Infrastruktur. Denn die Sportanlage des Gymnasiums Lerbermatt, wo der FC Wabern seit 1984 Gastrecht hat, reicht für den Trainings- und Spielbetrieb der 14 Mannschaften und gegen 200 Junioren nicht mehr aus.

«Wir sind seit über dreissig Jahren auf der Lerbermatt und besitzen noch immer keinen Schlüssel zur Anlage.»Martin Eggimann, Präsident FC Wabern





Kein Zugang während Ferien

Ein Problem ist der Rasenplatz. Er ist zu klein, entspricht von der Fläche her gerade noch den ­Anforderungen des Fussballverbandes. Steigt die aktuell in der 3. Liga spielende erste Mannschaft des FCW aber in die 2. Liga auf, wo sie in der Vergangenheit immer wieder kickte, ist dort Endstation. Ein weiterer Aufstieg wäre wegen des Platzes nur mit Sonderbewilligung möglich.

Hinzu kommt ein seit je stark beschränkter Zugang zu den Garderoben des Gymer: Ausserhalb der Schulzeiten, also während Ferien und Feiertagen, sind die Räumlichkeiten für den Fussballclub geschlossen. «Wir sind seit über dreissig Jahren auf der Lerbermatt und besitzen noch immer keinen einzigen Schlüssel zur Anlage», sagt Martin Eggimann.

Das erfordert organisatorische Sonderefforts. Nicht nur müssen die Verantwortlichen des FC Wabern in solchen Fällen Bälle und sonstiges Material mangels Zugang jeweils mit Privatautos zum Training karren. Auch für Meisterschaftsheimspiele, die vom Fussballverband etwa über Ostern oder Pfingsten angesetzt werden, sind immer wieder Verschiebedaten nötig.

Vor rund drei Jahren schien es, als würde sich die Situation verbessern. Der politische Wille war auf einmal da, das Könizer Parlament sprach sich für eine Aufwertung der Fussballinfrastruktur auf der Lerbermatt aus. Das aufgegleiste Projekt liess sich sehen. Es beabsichtigte nicht nur den Ausbau des Platzes zu einem ligatauglichen Fussballfeld. Entlang der Kirchstrasse sollte zudem ein Neubau entstehen – mit Garderoben, Duschen, WC, Materialraum und sogar einem eigenen, kleinen Clublokal.