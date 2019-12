Der König des Berner Netzwerks

Am Wirtschaftsplatz Bern geht es ruhiger zu als anderswo. Wenn in Zürich die beiden Grossbanken UBS und CS durch Beschattungsskandale von sich reden machen, schüttelt man in der Bundesstadt darüber nur den Kopf. Denn je kleiner der Wirtschaftsraum, desto mehr gilt: Du bist, wen du kennst.