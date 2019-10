Der Hüsli-Traum auf vier Rädern

Der grüne Taumel nach dem Wahlwochenende ist weit weg. In wenigen Minuten öffnet der viertägige Suisse Caravan Salon, auf der Tschäppätstrasse vor dem Eisstadion stauen sich die Besucher in dieselbetriebenen Campern und Wohnmobilen wie vor einem Campingplatz in Südfrankreich bei Sommerferienbeginn. Innert Kürze wird der Parkplatz auf der Allmend zum kleinen Dorf, die Kapazität von 500 Wohnmobilen ist blitzschnell erreicht.