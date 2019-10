Der Dorfbäcker

Es ist genau der richtige Ort für einen Montagmorgen. Es duftet nach Kaffee und frischem Brot, Bleche mit warmen Spitzbuben und Nussgipfeln überall, aus dem Radio klingt muntere Popmusik. Bäckerinnen in weissen Schürzen wirbeln durch die Backstube, kneten, quatschen, füllen die Öfen mit ihren Leckereien. Mittendrin: Markus Schüpbach, Dorfbäcker in der fünften Generation in Rapperswil. Mit einer Spritztülle malt er den süssen Kürbisgesichtern Augen aus Schokolade auf.