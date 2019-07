Der Bahnhof Bern hat ein neues Hirn

Laupenstrasse 24, vierter Stock. Sieben Reihen grauer Metallschränke füllen einen Raum; die Lüftung surrt und kühlt ihn auf 22 Grad. Hinter den Schranktüren könnte irgendetwas lagern – Jacken, Bücher, Fossilien –, würden nicht die gelben Kleber mit dem schwarzen Blitz warnen: Hier fliesst Strom! Und zwar gewaltig viel davon.

Alle Schienen, Weichen und Signale, die zwischen der Aebimatte und der Lorraine liegen, werden seit dem 1. Juli vom neuen, elektronischen Stellwerk gesteuert. 900 Züge pro Tag.

Im gleichen Gebäude, zwei Stöcke tiefer, über zwei Räume verteilt, liegt das Vorgänger­modell aus den 1960er-Jahren. Beziehungsweise das, was noch übrig ist von ihm: Es wird im Moment zurückgebaut.

Bis Ende Jahr sind all die bunten Kabel und sperrigen Sensoren und Schalter entsorgt oder lagern als Ersatzteile im Bahnhof Zürich. Denn dort ist weiterhin das Modell «SpDrs60» in Betrieb.

Dass seine Zeit in Bern abgelaufen ist, liegt am Projekt «Zukunft Bahnhof Bern». Unter anderem in Holligen und beim Wankdorf-Süd werden sich die Gleisanlagen wegen Entflechtungsbauwerken verändern.

«Mit dem alten Stellwerk hätten wir diese Anpassungen nicht umsetzen können. Das Risiko für Störungen wäre zu gross gewesen, insbesondere wegen der Isolation der alten Kabel. Sie hätten beim Herausziehen kaputtgehen und so Kurzschlüsse verursachen können», erklärt Martin Jacomet, Gesamtprojektleiter der Umstellung auf das neue Stellwerk.

Umstellung ohne Störung

Fünf Jahre ist es her, dass die Planung des modernsten Stellwerkes des Schweizer Bahnverkehrs begonnen hat. Die Bauarbeiten starteten im September 2016. Seither wurden stolze 20 Kilometer Kabelkanäle gebaut und 200 Kilometer Kabel verlegt, ebenso 323 Haupt- und Zwergsignale, 221 Weichenantriebe und 312 Gleisfreimeldeeinrichtungen.

Am Wochenende vom 28. Juni bis zum 1. Juli stellten 160 Menschen den Bahnverkehr vom alten aufs neue Stellwerk um. Zuerst die Westseite des Bahnhofs, dann das Depot Aebimatte und zum Schluss die Ostseite. Im Fall einer Störung wären so immerhin Teile des Bahnhofs in Betrieb geblieben.

Während der Arbeiten fielen einige Züge aus, wurden umgeleitet oder durch Busse ersetzt. Das sei nicht anders möglich gewesen, meint Martin Jacomet. «Störungen gab es aber keine. Es lief alles wie geplant.»

Olten steuert Bern

Rund 74 Millionen kostete die Erneuerung. Eine Investition, die laut Jacomet etwa vierzig Jahre halten sollte – bis keine Ersatzteile mehr hergestellt werden. Solche lagern verpackt in Kartonkisten neben den Metallschränken. Bereit, bei einem Defekt verbaut zu werden. Das ist einer der wenigen Fälle, in denen ein Mensch den Raum mit dem Stellwerk betritt.

Denn die gesamte Steuerung läuft – wie bereits beim alten Stellwerk – per Computer von der Zentrale in Olten. «Der Fahrplan ist im System gespeichert, auf Basis dieser Daten stellt der Computer im Normalbetrieb die Weichen», sagt Martin Jacomet. Nur bei Verspätungen oder sonstigen nicht fahrplanmässigen Zugbewegungen müsse der Zugverkehrsleiter selber via Bildschirm den Computer bedienen.

Die Verlagerung vom Menschen zur Maschine passierte vor dreizehn Jahren. Übrig bleibt als Illustration des Wandels das ausrangierte Schaltpult mit dem Plan des Gleisnetzes, seinen Lämpchen und Knöpfen. Es steht im gleichen Raum wie das neue Stellwerk, dessen Lämpchen und Kabel die Tür verdeckt. Doch die Zeit des Deko-Stücks läuft bald ab: Der Rückbau läuft, Sammler warten.

Kleine Veränderungen

Begehrte Trophäen bei Bahnliebhabern sind auch die alten Schilder, welche den Lokführerinnen die Fahrerlaubnis und Geschwindigkeiten auf den Schienen signalisierten. Längliche Tafeln, die je nach Kombination der Lampen ihre Bedeutung wechselten.

Die Signale des neuen Stellwerkes sind an vielen Orten auf dem Schweizer Schienennetz zu finden: eine quadratische Box mit einer roten, einer gelben und einer grünen Lampe, angeordnet in einem Dreieck, darunter eine Box mit Zahlen des Tempolimits.

«Die Lokführer sind vertraut mit dieser Signalisation, für sie ist die Umgewöhnung gering», meint Martin Jacomet. Auch die Bahnpassagierinnen würden kaum wahrnehmen, dass ein neues Stellwerk ihre Reise steuert.

Martin Jacomet rechnet nicht damit, dass sich die Zahl der Stellwerkstörungen ändert mit der neuen Anlage: «Das alte Stellwerk ist auch gut gelaufen. Die Störungsanfälligkeit beider Systeme ist etwa gleich.»

Seit zwei Wochen ist das neue Stellwerk in Betrieb, das Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Martin Jacomet: «Die alte Stellwerkinnenanlage muss zurückgebaut und draussen die alten Kabel entfernt werden. Auch müssen wir die Korrekturen auf den Plänen anpassen und sauber archivieren.» Er rechnet damit, dass diese Arbeiten Ende 2020 fertig sind.