Demo gegen Black Friday ist angelaufen

Die Rabatteschlacht ruft die Klimajugend auf den Plan. Sie sieht im Black Friday einen «Konsumwahnsinn auf Kosten der Umwelt» und ruft weltweit zu Protesten gegen den «un­nötigen Konsum» auf. In der Schweiz sind Aktionen in achtzehn Städten geplant.

Auch in Bern wird zum «Green Friday statt Black Friday» aufgerufen. Um 12 Uhr haben sich einige hundert Demonstranten am Helvetiaplatz versammelt. Im Anschluss an verschiedene Referate ist ein von den Behörden bewilligter Protestumzug geplant.

Die Demoroute führt die Streikenden via Kirchenfeld-Schosshalde, Muristalden, Kramgasse und Zytglogge zurück zum Helvetiaplatz. Dabei ist vereinzelt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen:

29.11.2019, 12:30 Uhr: Auf der Linie 8 ist infolge einer Kundgebung die Strecke zwischen Zytglogge und Saali unterbrochen. Die Trams der Linie 8 werden ab Zytglogge via Wankdorf Bahnhof umgeleitet. Es fahren Tramersatzbusse. Dauer: unbestimmt. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) November 29, 2019

29.11.2019, 12:25 Uhr: Auf der Linie 7 ist infolge einer Kundgebung die Strecke zwischen Zytglogge und Ostring unterbrochen . Die Trams der Linie 7 werden ab Zytglogge via Guisanplatz Expo umgeleitet. Es fahren Tramersatzbusse. Dauer: unbestimmt. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) November 29, 2019

29.11.2019, 12:21 Uhr: Auf der Linie 6 ist infolge einer Kundgebung die Strecke im Osten zwischen Zytglogge und Egghölzli unterbrochen. Die Trams im Westen fahren zwischen Worb und Egghölzli. Im Westen wenden die Trams via.. https://t.co/VjKmMVUJwJ — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) November 29, 2019

Dass die von der Stadt vorgeschriebene Route gar nicht durch die Shoppingmeile in der oberen Altstadt führt, hat im Vorfeld für Irritationen gesorgt (was die Berner Klimaaktivisten davon halten, können Sie hier nachlesen).