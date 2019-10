Das Restaurant Römer erhält schon wieder einen neuen Pächter

Nun will sich Boussif im «Römer» selbstständig machen: «Ich komme jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, an diesem kleinen Lokal vorbei und denke jedes Mal, wie schön dieses Restaurant ist. Es ist wirklich ein Traum für mich, der in Erfüllung geht», erzählte er dem Radiosender Energy Bern.

20 Jahre lang war Alessandro La Marra Inhaber des Restaurants Römer, bevor er sich 2016 altershalber dazu entschloss, das Lokal zu schliessen. Im September 2016 übernahm schliesslich Nexhmi Topanica das Restaurant. Gut drei Jahre später steht nun bereits der nächste Wechsel an.

Weiterhin italienische Küche

Am Konzept soll nichts geändert werden, so Salah Boussif. Den Gast erwarten also weiterhin italienische Gerichte. Auf den grossen Konkurrenzkampf in der Stadt Bern angesprochen, meint Boussif: «Ich bin seit Jahren in der Gastronomie tätig und weiss genau, was ich mache. Ich bin ein Kämpfer und werde mit meiner Art Erfolg haben.»

Nun sucht Boussif für den «Römer» noch einen Koch, der aus Italien kommt und «die italienische Küche im Blut hat».