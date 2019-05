«Das könnten wir jedes Jahr machen»

Die erste Mannschaft des BSC Young Boys brachte auch einen Stuhl und ein Kissen mit auf den Umzugswagen, mit dem sie am Sonntag vom Bundesplatz zum Stade de Suisse zog und sich von tausenden Fans feiern liess. Haben die Meisterfeiern – erstmals, als Basel YB am 13. April zum Meister machte, dann nach dem Spiel im Letzigrund einen Tag später, und nach der Pokalübergabe am Samstag – langsam bemerkbar? Mitnichten. Stuhl und Kissen waren vielmehr für den an Krücken gehenden Sandro Lauper.