Das Geheimnis um das Gold im Berner Untergrund

Der Berner Untergrund rund um den Bundesplatz sorgt immer wieder für Spekulationen. Die Frage, ob die Nationalbank unter ihrem Gebäude am Bundesplatz oder unter dem Platz selber einen Teil ihres Goldschatzes lagert, kann nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten der Nationalbank beantworten. Doch diese schweigen eisern. Es ist das am besten gehütete Geheimnis in der Stadt Bern.