Das Fest mit der Berner Platte

Das traditionelle Kabisfest Thurnen wurde 1979 erstmals durchgeführt. Hauptinitiantin war Grossrätin Hanna Schweizer aus Lohnstorf. Der Hintergedanke war, der Konsumentenschaft Wissenswertes über das Gürbetaler Kraut zu vermitteln. Am ersten Kabisfest fand noch ein pompöser und erfolgreicher Umzug statt und am zweiten Fest ein Alpaufzug. Dieses Jahr findet am morgigen Eröffnungstag die Marschparade statt. Am Samstag steht ein Jodlerabend auf dem Programm, am Sonntag ein Gottesdienst.

www.kabisfest.ch