Das Bahnhofareal soll erwachen

Der achteckige Pavillon am Bahnhof in Grosshöchstetten ist ein ungewöhnlicher Bau. Er erinnert an einen Wintergarten aus einer vergangenen Zeit. Wie auch der Rest der Gebäude rund um ihn herum ist er in die Jahre gekommen.

Dieses Drumherum ist nicht besonders gemütlich, drinnen aber riecht es nach frischem Kaffee. Adriano Manzone führt hier seit einigen Wochen eine Caffè-Bar. Es ist neun Uhr morgens, und drei der vier Tische sind besetzt. «Dein Kaffee kommt gleich, Ruedi», sagt Manzone zu einem Kunden. Die Stimmung ist locker, familiär. «Ich will, dass der Ort an eine Caffè-Bar in Italien erinnert», sagt Manzone.