Darf man «Schwanensee»?

Diese Schwäne sind tot. Oder werden sie neu belebt? «Der unerwartete Gast», das erste Stück des dreiteiligen Tanzabends «Swan» im Stadttheater Bern, bringt die Krux des «Schwanensee»-Stoffs auf den Punkt.

Schwarz-Weiss-Denken

«Schwanensee» ist schon fast ein Ballettklischee. Das 1877 uraufgeführte Werk von Peter Iljitsch Tschaikowsky ist der Klassiker schlechthin. Es handelt von Odette, der weissen Schwanenkönigin, einer verzauberten Prinzessin. Verzaubert von Zauberer Rotbart, dessen Tochter Odile der schwarze Schwan ist und somit Odettes Gegenspielerin. Die Kontrahentinnen gleichen sich, wenn sie denn Menschengestalt annehmen, aufs Haar.

Die märchenhafte Geschichte ist einerseits ein sicherer Wert, andererseits ist das im wahrsten Sinne transportierte Schwarz-Weiss-Schema heute nicht ganz ohne: Das Weisse steht für das Ideal, das Schwarze für das Aussergewöhnliche und für den Unheil stiftenden Eindringling. Wer also «Schwanensee» klassisch zeigt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, rassistische Symbolik zumindest allzu grosszügig zu ignorieren.

Deshalb wollte Estefania Miranda, Tanzchefin von Konzert Theater Bern, das Thema neu anpacken und bestellte frische Choreografien, die den «Schwanensee» entstauben sollten, wobei sie eine der drei Teile gleich selbst übernahm.

«Der unerwartete Gast» von Jo Strømgren wechselt von einer scheinbar klaren Geschichte ins Mystische, bleibt aber dennoch tänzerisch wenig berauschend, weil weder formal noch inhaltlich wirklich viel passiert. Die düstere Musik von Bergmund Skaslien, tadellos gespielt vom Berner Symphonieorchester unter Thomas Rösner, bringt auch nicht gerade Schwung auf die Bühne.

Nur schwarze Schwäne

Im zweiten Stück «The Sign of the Swan» fokussiert Estefania Miranda in ihrer Choreografie auf die Figur des schwarzen Schwans. Einen weissen Schwan gibt es gar nicht, alle Rollen werden von schwarzen Tänzerinnen und Tänzern verkörpert. Damit spielt Miranda auf einen schier unglaublichen Fakt der 142-jährigen «Schwanensee»-Geschichte an: Es dauerte bis 2015, bis eine dunkelhäutige Tänzerin die Hauptrolle spielte.