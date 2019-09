Dafür kommen selbst Berliner nach Bern

Es geht um die Wurst. Damit vergleicht die Pulitzerpreis-Gewinnerin Jacqui Banaszynski eine gute Geschichte. «Und die Leser wissen, was eine gute Wurst ist. Deshalb müsst ihr wissen, wie man Wurst macht.»

Der zweistündige Auftritt der US-Amerikanerin im Kulturzentrum Progr war eine der 52 Veranstaltungen des ersten Reportagen-Festivals, das am Wochenende in Bern stattfand. 60 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt gewährten Interessierten Einblicke in ihre teilweise sehr schwierige Arbeit. Nicht alle schafften die Anreise: Fatemeh Karimkhan aus dem Iran hätte mit Konsequenzen im Heimatland rechnen müssen, wäre sie gekommen.