Coop Marktgasse will mehr Lebensmittel verkaufen

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Coop-City-Warenhaus an der Marktgasse herrscht Unruhe. Ihre Chefs haben sie darüber informiert, dass Coop diese Filiale künftig nicht mehr als klassisches Warenhaus betreiben will. Ersten Mitarbeitern mit Spezialfunktionen wurde zudem mitgeteilt, dass sie künftig in einer anderen Coop-City-Filiale in der Schweiz werden arbeiten müssen.